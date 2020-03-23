「國標女王」劉真病逝北榮享年44歲 吳宗憲哽咽曝辛龍「撕心裂肺」

國標舞女王劉真在22日晚間病逝北榮，這讓不少藝人聽聞噩耗後都悲痛萬分。過去常跟劉真一起工作的藝人康茵茵，今日她也在臉書上傳一張留給劉真的最後訊息截圖，並難過地寫下，「再也等不到妳已讀我的訊息了」。

北榮今日證實劉真在22日晚間22:22病逝，茵茵在臉書上回憶，從剛進圈子以來，有好多工作都和劉真碰在一起，以前常上舞蹈競賽的通告，對方總是溫柔且有愛的給予鼓勵和建議，印象中的劉真總是完美。

茵茵繼續透露，之前從前輩口中得知圈內友人在加護病房，「沒想到那人就是老師，總覺得老天不可能這樣對妳，所以一直抱著期待，相信幾天後你就會說謝謝大家關心，我很好，你盡力了，我們卻還在期待著」。

有報導提過，因為7/22是辛龍與劉真的交往紀念日，所以辛龍將每月22日定為，總是會想辦法慶祝，並要一直這樣慶祝下去。但劉真在22日22點22分去世，為這甜蜜的約定蒙上一層悲傷。

藝人茵茵不捨劉真病逝。（摘自康茵茵臉書）

茵茵也附上一張截圖，是她在2月22日中午12點22分傳給劉真的一則訊息，似乎巧妙的呼應到劉真與辛龍的約定。但茵茵最後難過地寫下，「差一個數字就是你們的永恆了，22辛龍大哥對妳永恆不變的愛，永恆的，再也等不到妳已讀我的訊息了」。

(中時電子報)