由於美國國會對濟刺激計劃和紓困計劃未達成共識，標普500指數期指今天在紐約時間6:00之後交易不久即暴跌5%而熔斷。但是，稍晚美國參議院少數黨領袖查克·舒默（Chuck Schumer）表示，在未來24小時內可以消除對該法案的分歧，美期指因而開始收歛跌幅，至台北時間晚上六點三十分，道指期跌幅已縮減到2.88%，標普500也減到跌2.89%。

美國所祭出新的救市計畫，據白宮經濟顧問庫德洛透露，紓困金額可能加碼至2兆美元，占GDP 10%，遠高於2008年金融海嘯的救市計畫。但這個救市計劃，在多數黨為民主黨的眾議院並未表示太多意見。而在參議院為少數黨的民主黨團(47票)，卻認為該計劃對幫助工人的作用不足，對救助公司的作用太大，以致投票失敗(需60票)，這也造成美期指早盤即大跌的主因。

但是，參議院少數黨領袖舒默表示，在未來24小時內可以消除對該法案的分歧。舒默的發言人後來補充說，參議員和財政部長史蒂芬·努欽（Steven Mnuchin）舉行了「富有成果的會議」。

努欽週日表示，刺激經濟的融資計劃可能價值4兆美元，並指出這些努力將包括與美聯準會協調，為企業提供必要的流動性。

高盛（Goldman Sachs）美國首席股票策略師戴維·科斯汀（David Kostin）表示，股票市場快速復蘇或長期復甦之間的差異可歸結為三個因素：病毒被遏制的速度如何，企業是否將有「足夠的資金和流動性，持續90到180天」，以及財政刺激措施能否穩定增長預測。

(中時電子報)