全境封鎖2.0版實施，航空公司取消的大部份的航班，有飛機沒旅客，飛機只能停在停機坪，面臨沒有「現金流」的窘境。（陳麒全攝）

全境封鎖2.0版實施，航空公司取消的大部份的航班，有飛機沒旅客，飛機只能停在停機坪，面臨沒有「現金流」的窘境。（陳麒全攝）

桃機美食街原本在用餐時間一位難求，現在沒有什麼旅客，只剩零星員工用餐。（業者提供）

桃機美食街原本在用餐時間一位難求，現在沒有什麼旅客，只剩零星員工用餐。（業者提供）

桃機美食街原本在用餐時間一位難求，現在沒有什麼旅客，只剩零星員工用餐。（業者提供）

為了防堵新冠肺炎疫情，國門全境封鎖2.0版，目前除了限制外籍旅客入境外，馬上也要禁止轉機旅客，桃園機場入出境人數在22日單日已經不到7千人次，光是出境旅客也只剩2千3百多人，航空業與機場商家一片哀嚎，現在不只雪上加霜，只求能存活下來等待機會。

由於新冠肺炎疫情全球肆虐，日前國內新增確診案例幾乎是境外移入，中央流行疫情指揮中心從要求國人非必要不要出國、入境旅客一律居家檢疫14天，到外籍旅客禁止入境，到即將實行的轉機客也禁入的全境封鎖2.0版，桃機單日入出境的旅客已經慘跌不到平常的1成，甚至不到萬人，在禁止轉機客後，可能會跌破5千人次。

在旅客幾乎是瞬間減少是情況下，在機場的業者，包括航空公司、商家而言，在疫情不知何時才能結束？旅運限制何時才能解除的情況下，已經讓他們造成前途未卜的恐懼，而政府到現在為止，有效的紓困方案何時才能施行，也讓業者有無法再撐下去了的恐慌。

根據桃園機場公司統計資料，22日桃園機場總出入境人數約6千5百人，全國機場是7千3百多人，入境人數22日還有4千2百多人，出境全天只有2千3百多人，航空公司取消的大部份的航班，有飛機沒旅客，飛機只能停在停機坪，面臨沒有「現金流」的窘境，公司只能靠老本先苦撐。

航聯會主席王國安表示，這次的疫情對航空業者衝擊很大，尤其長榮航空美國航線佔六成，很多外籍航空很多已經停飛，加航及紐航飛到月底，下個月也都不飛，現階段只能看情況先採取減薪，或放無薪假來因應，如果這樣都還不夠的話，就只能裁員了。

桃機的商家不管是免稅店和餐飲店也是度日如年，桃園國際機場產業協會常務理事詹成吉表示，入出境旅客越來越少，在這些共體時艱的階段，開會協調了半天，連最簡單的水電費都沒有辦法提供紓困，甚至還有加收的情形，桃機公司根本是「怪獸電力公司」，因為所繳的每度電費比電力公司費率還要貴，因為要負擔桃機公司電力維護人員的費用，根本就不合理。

詹成吉直言，面對疫情越來越嚴峻，旅客越來越少，我們業者的負擔也越來越重，所有的員工來機場上班，卻沒有旅客，沒有生意可做，部份業者甚至直接撤櫃，或是暫時停業，負擔龐大的水電費，已經跟機場公司要求補助，但至今仍沒有下文，這些龐大的支出包含公共服務、清潔、水電、照明、空調等等，我們都需要政府的幫忙，否則這樣很難再撐下去。

桃園機場公司表示，目前桃園機場紓困方案已經有藍圖，就是會依照簽約當時旅客量，最先從2月開始，如果低於去年平均旅客量百分之50，權利金、租金全免。至於紓困補助，桃機公司無法決定，但財政部及經濟部已在研議，至於水電補助，機場公司只是代收，至於代收金額有高出基本電費的金額是高、低壓電的維護費用，目前經濟部還在研議減免辦法，待最後決議出爐，桃機公司也會在這方面做出調整減免。

(中時 )