苗栗縣政府環保局為確保焚化廠正常運作，將於4月1日至18日進行歲修事宜，以保障民眾有優質的生活環境。（苗栗縣政府環保局提供／何冠嫻苗栗傳真）

焚化廠歲修 縣長徐耀昌要求確保垃圾清運無虞

苗栗縣焚化廠營運10多年，苗栗縣政府環保局落實每年執行2次歲修，今年將於4月1日到18日將設備停機進行檢查保養，並事先做好垃圾調度措施，確保歲修期間縣內垃圾清運無虞。

縣內垃圾焚化廠，擁有全國首座將地磅結合e-tag及車牌辨識打造的自動過磅系統，更是全國唯一與溼地共存的焚化廠，每年處理縣內及支援桃園市、新竹縣及南投縣的家戶垃圾量17萬公噸，營運後持續維持94.1％的高運轉量。

為維持焚化廠正常運作，今年環保局將於4月1日起進行18天的歲修，苗栗縣長徐耀昌23日聽取簡報，關心歲修期間垃圾清運問題。環保局長陳華盛表示，今年加上發電機組更換，因此歲修期間拉長至18天，1個月前進行垃圾進場管制，停收新竹縣、南投縣一般廢棄物，將焚化廠6500公噸的貯坑容量，預留5000公噸餘裕量，維持縣內垃圾清運。

徐耀昌表示，苗栗縣垃圾焚化廠營運績效卓著，營運11年即相繼獲得環保署查核評鑑6次優等及2次特優殊榮，實屬不易，去年在製程用電量較前1年減少83.3萬度，發電量達9300萬度，約可供2萬個家庭1年用電，處理廢棄物又產生電力能源，善盡社會責任。

徐耀昌肯定營運、操作及監督團隊齊心努力且屢創佳績，並要求環保局在歲修期間，務必妥善處理垃圾清運，做好各項工安措施，完成歲修任務，維持焚化廠的高效運轉。

(中時 )