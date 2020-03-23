飼主和警方一群人合力採取口袋戰術包抄，蜂擁而上並以身體將山豬壓制，才終於讓山豬就範。（中埔分局提供／呂妍庭嘉義傳真）

落跑山豬被逮後，趴在地上無法動彈。（中埔分局提供／呂妍庭嘉義傳真）

1隻人工飼養的山豬偷跑出籠子，在嘉義縣中埔鄉隆興村一帶趴趴走，引發民眾圍觀，正巧中埔分局義仁所員警執行勤務發現，為避免40公斤重的山豬傷人，員警先把山豬趕至民宅圍牆角落戒護後，再想辦法找到飼主，經與飼主合力追捕，才順利把山豬壓制逮捕，而陳姓飼主為感謝從旁協助的民眾，竟考慮把落跑豬宰了，讓大家好好補一下，順便壓壓驚。

義仁所警員葉峻良日前執行勤務時，在隆興村台18線26.1K處，突見路邊有民眾群聚譁然，一看竟是1隻大型山豬四處逃竄，馬上通知所長黃煌昆到場，黃、葉2人為避免傷及無辜，先將山豬趕至路邊民宅內圍牆的角落，經黃煌昆觀看，發現山豬沒有野生山豬應有特色紋路，研判應是人為飼養，經挨家挨戶詢問，終於聯繫到陳姓飼主到場。

陳姓飼主表示，當天上午山豬趁著他在豬舍餵豬時，突然從沒關緊的圍籬逃逸，隨後不知去向，他找了老半天都找不到，所幸警方及時發現，而經飼主和警方一群人合力採取口袋戰術包抄，蜂擁而上並以身體將山豬壓制，才終於讓山豬就範。

(中時 )