布農族巫師祭登場，巫師向持芒草向祖靈禱告。（莊哲權攝）

布農族巫師胡金娘復振巫師文化不餘遺力。（莊哲權攝）

台東縣布農族僅剩2位年老巫師，有鑑於巫師文化面臨消失，一群年輕族人與部落耆老合作，辦理巫師祭及巫師傳承班，於今天登場，適逢新冠肺炎在全球肆虐，希望藉由7天的巫師祭，一方面復振巫師文化，一方面為全世界人類祈福，盡快免於疫情災難。

昨天的巫師祭開幕式和巫師班傳承開訓，77歲的巫師胡金娘拿著芒草、米酒、豬肉及各種法器召告祖靈後，與部落耆老和年輕人圍成1圈，大家手拿1杯米酒，1隻手抓著芒草葉，口中吟唱著古老的傳統歌謠。

胡金娘說，早期醫療不發達的年代，巫師就是要專門解決部落族人們身心靈所遭遇的疑難雜症，其中也包括驅除各種瘟疫，希望藉著這次巫師祭，大家集中意念，祈求新冠肺炎疫情快快散去。

布農族東群部落學校理事長胡克瑋表示，布農族在每年射耳祭前都會舉辦巫師祭，藉由巫師們的祈福與祝禱，增進彼此的靈力，以真誠的力量潔淨部落，用心守護族人。

但是因巫師的傳承充滿禁忌與規範，無法輕易言傳，加上宗教信仰改變，巫師文化斷層與消失非常嚴重，目前全台東布農族僅剩2位7、80歲的老巫師，恐怕後繼無人。

因此，部落學校年青人連續3年與巫師胡金娘合作辦理巫師祭和傳承班，希望透過巫師的親身傳授，以實際行動復振巫師文化，為巫師文化的發展走向新的道路，並且找到更多可以承接巫師天職的年輕人。

胡克瑋指出，由於正逢新冠肺炎疫情蔓延，希望藉由7天完整的巫師祭，及跨部落的祈福與祝禱，不僅祈求部落平安，也為全世界人類祈福，度過這次疫情難關。

(中時 )