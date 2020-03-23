彰化縣居家檢疫、隔離已經破千人，但彰化縣沒有防疫旅館，不少人也蠻擔心，居家隔離，但和長輩同住，都想乾脆住旅館算了，卻沒地方去，考慮旅外返國還在增加中，23日全國防疫連連線會議，彰化縣長王惠美建議中央啟動徵用旅館之命令以利地方施行防疫旅館之規劃，中央尚無回應。

此外，中央疫情指揮中心規定3月19日開始，針對東南亞外籍移工進行居家檢疫。彰化縣新增第7例確診從菲律賓境外感染，彰縣府提前中央，清查3月7日至18日從東南亞回台移工約400多人，在中央列管之外，半強制請雇主居家檢疫。23日彰化縣長王惠美在全國防疫連線建議，從3月7日居家檢疫之移工，每人每日能發防疫補助金1000元，中央尚未回應。

彰化第7案、全國第160案是台灣人，因工作前往菲律賓，3月18回國後返家自主健康管理，3月20因咳嗽症狀到醫院採檢，22日確診，家屬接觸者3人均已採檢及居家隔離，並無其他接觸者。

由於菲律賓新冠肺炎個案數已突破300例，亞洲其他國家之疫情亦急遽升溫。中央指揮中心宣布，自3月19起亞洲19國入境需居家檢疫14天，但彰化縣更提前從3月7日起開始追蹤，期間返台之東南亞外籍移工約400餘名，其中8成5為企業雇主，勞工處通知企業主，針對期間入境之外籍移工進行居家檢疫14天，至於家庭雇主，由衛生局以電話追蹤家中長者。

王惠美提出，因應國內長照機構如因人員確診發生群聚事件，住民及醫護人員須予以安置隔離，建請中央應額外從優編列津貼或補助，解決臨時人力聘用支援之困難，中央表示，臨時徵調人員的費用支出，這個星期會公布。

(中時 )