震旦行（2373）召開董事會通過2019年財務報告，其中2019年第四季稅後淨利3.57億元，每股盈餘1.59元；累計全年稅後淨利13.75億，每股盈餘6.12元。同時會中也決議通過配發現金股利每股6元，若以23日收盤價81.5元計算，震旦行現金殖利率為7.4％。震旦行今年度股東常會預計於6月10日召開。

震旦行2019年第四季合併營收33.62億，稅後淨利3.57億，因增加認列大陸事業轉投資收入所得稅0.41億元，影響EPS 0.18元；若扣除此部分比較基礎差異，震旦行2019年第四季稅後淨利3.98億元，較2018年成長1％。

震旦行2019年全年合併營收136.05億，稅後淨利13.75億，因增加認列大陸事業轉投資收入所得稅1.41億元，影響EPS 0.63元；若扣除此部分比較基礎差異，震旦行2019年稅後淨利15.16億元，較2018年略減0.07億元。

(工商 )