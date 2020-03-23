新冠肺炎蔓延全球，品冠的爸媽居住在馬來西亞的雪蘭莪州，是大馬16個州裡確診人數最高的；品冠和老婆小孩住在台灣，非常擔心家鄉狀況，不斷呼籲當地的親友及歌迷乖乖待在家、千萬別出門，「不要存著一種僥倖的心裡，覺得不可能是我、不可能感染，病毒的傳染力真的無法想像，拜託大家待在家裡，保護自己也保護家人」。

馬來西亞日前宣布「封國」，22日更出動軍隊執行行動管制令，但似乎抑制不了疫情升溫，截至今天累計確診已達1306例，其中10人死亡，當地政府不排除延長封國時間，全國彌漫緊張氣氛；品冠前晚在社群網站分享自彈自唱〈雨過天晴〉的影片，用歌聲為大家打氣，呼籲重視疫情：「每天眼看著確診病例不斷增加，都讓我覺得人生非常無力、脆弱、渺小，我們無法抗拒無常的發生。」

他每天打電話回大馬，安慰家人不要緊張：「妹妹跟爸媽同住，我兩週前感覺到大馬確診人數開始變多時，就叮嚀妹妹買一些日用品，乾糧跟冷凍食品以備不時之需；我哥一家人住在離爸媽家約20分鐘的車程，哥哥想送新鮮的魚肉蔬菜給爸媽，媽媽都叫他別了。」大馬的行動管制指令非常嚴格，目前每個家庭只能有一個人出門採購，品冠透露軍方即將出動無人機，用來監視街上是否有人趴趴走。

品冠錄製影片為大家抗疫打氣。（截至品冠臉書）

(中時 )