因新冠肺炎疫情衝擊，主管機關同意讓上市櫃公司，若無法如期於3月底公告去（108）年度財報，可在本周五（27日）前向金管會證期局申請，並對外公告，光麗-KY（6431）23日公布申請延期公告去年財報至4月24日前公告，為第一家上市公司申請。

證交所表示，依光麗-KY在公開資訊觀測站公告指出，受武漢肺炎影響，公司復工延後且會計人員未無法全數返工，進而使會計師事務所整體審計時程延宕，且無法前往昆山進行實地查核，僅能進行遠距查核，以致無法如期於3月底前完成去年會計師查核報告，並出具會計師查核意見書。

光麗KY說明，現已採遠距方式提供會計師查帳資料，惟因資料量眾多，且會計師審計需時間進行確認比對，預計4月3日前完成會計師事務所審計人員所抽核之查核憑證確認，擬於4月20日出具查核意見書，預計4月20～24日間召開董事會確認財務報告，並於4月24日前完成相關財報申報。

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