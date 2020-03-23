台北新板希爾頓酒店自助餐廳，周末增加片皮鴨與每人半隻龍蝦。（圖／台北新板希爾頓酒店提供）

搶攻周末外食餐飲商機，台北新板希爾頓酒店宣布，即日起至4月30日期間，在飯店館內〈悅．市集〉自助餐廳週末價格不變，菜色全面升級並新增多款料理，包含現點現做片皮鴨、鮮蝦及鮭魚卵手捲及德國豬腳、美式燒烤豬肋排等，另每位成人用餐皆可獲得焗烤波士頓龍蝦半隻，只要1,080元起即可大快朵頤享口福。

片皮鴨於星級酒店中單點皆要價不斐，一隻鴨最多也只能片出30片左右，若吃不過癮想再加點不免傷了荷包，台北新板希爾頓酒店〈悅．市集〉自助餐廳的片皮鴨雖非單點菜色，但製作過程絲毫不偷工減料，廚師先將多款香料塞進鴨肚中醃製一晚後，再烘烤45分鐘使表皮酥脆，油脂緊實的保存在鴨肉及鴨皮間，廚師現片時可看見鴨油淋漓，香味四溢，吃時可搭配餅皮、蔥段及甜麵醬更為解膩。

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