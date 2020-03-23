新冠肺炎疫情蔓延全球，歐洲成為重災區，瑞士因口罩等醫療物資屢被鄰國攔截躍上國際頭條，專家評論，這凸顯了瑞士已淪為「歐洲孤島」的事實。

根據上海外國語大學德語系主任陳壯鷹，在《澎湃新聞》撰稿提到，瑞士在疫情初期就已經相當警覺，先是要求「發現確診病例必須上報」，又修正了《傳染病觀察及報告規定》，在2月1日生效。在2月28日出現境內第一起病例後的3天內，宣布國家進入特別狀態，全國禁止從事1000人以上的大型活動，除此之外，就連當地衛生部也開始加強宣導。

不過陳壯鷹指出，儘管瑞士早在疫情發生初期就保持高度警覺，但因位處德、法、奧、義4國之間，人員往來密切，加上口罩等防疫物資遭鄰國阻攔，短短幾周疫情加劇。

除了地理位置被疫情最為嚴重的德、法、義、奧4國包圍，更糟的是，瑞士向國外進口的24萬個醫療口罩，10日被德國扣押，另外一批向大陸訂購的醫用手套，也被德國漢堡海關攔下；購買的消毒劑則是被義大利扣押；另一批20萬個口罩，也被法國攔截。

層出不窮的扣押事件，讓瑞士政府不得不緊急召見德國大使，甚至致電德國經濟部長、同時和歐盟交涉，最後在歐盟執委會的要求下，這些國家終於放行了這些遭扣留的防疫用品。

由於瑞士持續保持中立國地位，一直沒有加入歐盟，在新冠肺炎蔓延時，歐盟本身情況危急，根本無暇顧及非會員國，在這波疫情下，瑞士處境尤其尷尬，陳壯鷹認為，這一連串醫療物資被扣押事件，凸顯出瑞士已淪為「歐洲孤島」。

更多 CTWANT 報導

(中時電子報)