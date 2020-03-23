李乾龍到台北市黨部打氣。（黃福其攝）

新任國民黨祕書長李乾龍今天在中央黨部逐層樓訪視各單位，到青年團辦公室，脫下皮鞋坐進木質地板區和青年團幹部小聊，鼓勵青年團積極招募新血，還允諾「欠活動經費，我來負責」，青年團幹部大樂「有史以來第一位祕書長來看我們，還要協助經費」，總團長田方倫還開心說「祕書長的想法很年輕、有衝勁，青年團辦公室照進陽光了 (指有希望)。」

國民黨新任主席江啟臣本月12日就主動造訪青年團，當天恰有10多位團員在場，江也脫下鞋子到木質地板與青年們「坐」談。當時團員就樂得直說：「我們被放生很久了，上次來找我們聊天的是柱姐 (前主席洪秀柱)，好多年都沒主席下來看我們了！」江啟臣與青年團成員「意外邂逅」，很快擄獲10幾個年輕人的心；今天71歲的李乾龍巡視中央黨部各單位，到青年團時與江不約而同「脫鞋坐談」，也讓青年團感受到新祕書長親和的作風。

李乾龍今天巡視各單位，從5樓到地下1樓，為黨工們加油打氣，除了展現親和力，也提醒幾個單位把環境整理好，櫃子上不要堆放雜物。看到許多單位的地毯老舊、髒汙、破損，得知大樓每個月光管理費等支出就得花60多萬元，但因黨產遭凍結，財務左支右絀，忍不住連連歎氣，交代行管會「地毯髒污至少要洗一洗，破掉的換新才安全，訪客來了也不會失禮，錢我來處理！」

李乾龍除了為黨工們打氣，也特地到1樓向保全、志工們致謝，還到地下1樓的台北市黨部，發現只剩兩名黨工、1名志工，得知6個區黨已關門放「有薪假」，趕緊安慰黨工及志工，表示會趕緊讓區黨部恢復正常運作。

隨後他轉往同樣在地下1樓的考紀會、青年團、黃復興黨部等單位打氣，青年團剩總團長田方倫、執行長蔡哲琛及專員陳亭儒3人在辦公室，李乾龍看了辦公室，也脫下鞋子到木質地板區和田方倫等人小聊他們的情形，還主動告訴青年團多辦活動，沒有經費的事由他來負責；看到旁邊擺著一套鼓，要蔡哲琛秀一下鼓藝；看到肥皂箱，得知是青年團街講的道具，也鼓勵田方倫等人勇於宣傳國民黨的理念。

蔡哲琛說，過去主動來青年團辦公室打氣的，先後就是柱姐（洪秀柱）、江啟臣，祕書長來打氣的，李乾龍是第一位，讓他既訝異又驚喜。

由於國民黨財務困窘，青年團的經費被一砍再砍，除了近7萬元的人事費，平時的業務費掛零，都靠團員們克難辦活動。李乾龍今天鼓勵青年團努力辦活動、宣揚理念，樂得幹部們直說：「雖然辦公室在地下室，但陽光照進來了！」

(中時 )