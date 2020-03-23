新北市文化局宣布，2021年起街頭藝人證照考試將由審查制調整為登記制。（新北市文化局提供／葉書宏新北傳真）

新北市文化局宣布，2021年起街頭藝人證照考試將由審查制調整為登記制。（新北市文化局提供／葉書宏新北傳真）

為擴大市民文化參與、打造城市美學；以求簡政便民，營造更友善的藝術參與環境，自2021年起，新北市街頭藝人將由審查制調整為登記制，未來民眾將可直接至文化局辦理街頭藝人登記，取得街頭藝人資格後，即可依規定至本市境內近百處公告展演場地申請演出。

新北市街頭藝人自2008年起開辦，累積通過1587組街頭藝人，公告展演場地達99處。108年共計1萬287人次申請表演，吸引超過百萬人次遊客觀賞。本市熱門公告場地儼然成為當地重要的文化景觀之一。

考量近年投入街頭藝術民眾日益眾多，公眾對於街頭藝人也不吝給予回饋及讚賞，文化局規劃於110年3月施行街頭藝人登記制度。因應預期投入街頭展演人數增加，文化局亦將與各界合作，推動新北街頭藝術的多元豐富性，並積極拓展新展演場域。

考量目前疫情影響，以市民健康安全為優先，又基於創作自由，新北市本年度將停辦街頭藝人認證審查，並於明年採登記制進行；原持有2020年6月30日到期之街頭藝人證者，今年度將不另行辦理換證作業，所有街頭藝人許可期限皆得展延至2020年12月31日，之後由文化局配合登記制度上路統一進行新證更換。

新北市政府文化局也提醒，受疫情影響期間，街頭藝人應適度與民眾保持互動距離，有身體不適狀況，應盡速就醫，切勿繼續進行展演。文化局也將持續進行街頭藝人稽查，以維街頭展演品質。

(中時 )