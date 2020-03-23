元大高股息優質龍頭基金上市募資進入倒數計時，據本週一的最新統計，整個募資量已超過300億元，不僅刷下國內投信業者的基金IPO紀錄，據透露，更有某知名產業龍頭大型集團，一口氣認購20億元，等於直接將台股投資從原本執行的財務部門或相關財務單位，直接委託元大進行操盤，作為台股震盪之際的投資避風港。

東元集團旗下子公司東安投資公司，在19日即公告將認購元大台灣高股息優質龍頭基金5億元；據了解，除了東元集團之外，國內亦不少其他上市櫃公司老闆旗下的投資公司對這檔高股息基金有興趣，出資上億、數億來認購，尤其是儘管國安基金已在上週五開始進場，但整個台股大盤隨新冠疫情、國際情勢震盪一段時間，甚至一路到下半年已可預見，此時元大這檔新發行的台股基金比起現股，更有抗震性，因此不僅散戶，連同大型集團、法人，都視之為資金的避風港。

也因此，在上週正式IPO首日元大高股息吸金158.8億之後，緊接著隔日破200億，且無畏大盤跌勢，資金繼續湧入，在募集日截止日的前一天，更續破300億元大關。

而同樣標的是台股，為何台股基金比起投資人買現股，有更多的「抗震性」？對此元大高層分析，最主要在於金管會賦予基金操盤者的彈性有二，一是台股基金的投資台股水位，只要佔其基金規模的70％，未必要100％全部用滿，如此一來，操盤者可視台股情勢動盪的程度，來動態調控手上的部位高低，再加上主管機關允許手中的部位可100％以期貨來避險，等於能讓操盤人有足夠的空間、工具來投資及避險兼行，所以比起手中部位有限，甚至沒有足夠的資金可以分散風險的投資者，不論是法人，或是一般散戶，都比投資者直接投資現股來得安全。

另一個重點在於「大型權值股」的在當前情勢的「保值性」。金融業高層分析，新冠疫情其實已經顛覆了先前各產業評比的基本面，全部的產業或個別上市公司的分析，可能都要重頭來過，因此，「大型權值股」不見得就是投資收益的萬靈丹，倘若是ETF的話，恐無法把這些變數剔除，對此元大高層表示，元大這檔主動式台股基金，會直接將基本面轉壞，或是處於景氣循環下行位置的權值股給剔除，以保證投資標的能帶來一定的投資資本利得。

(工商 )