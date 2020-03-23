農曆時序今年（2020）有閏四月，鑑於在台灣傳統民間習俗中，嫁出去的女兒會在「閏月」前準備豬腳麵線回娘家為父母添福添壽保平安。天成飯店集團旗下台北天成大飯店、台北花園大酒店與世貿國際會館，即日起至6月20日共同推出「孝親添壽豬腳麵線禮盒」，外帶價每盒888元，全力衝刺剪刀經濟與孝親商機。

天成飯店「孝親添壽豬腳麵線禮盒」內含1.6公斤豬腳帶蹄花、手工麵線、麵線高湯與拌麵油蔥酥，廚藝團隊嚴選食材以冷凍熟食真空包呈現，在家簡單加熱即可輕鬆上桌，讓子女事半功倍表示孝心，除了回家替父母添壽，也可以在閏月來臨前準備一碗豬腳麵線，為自己補運。

台灣俗語「三年一閏」說明每三年會遇上一次「閏月」，閏年在農曆代表有十三個月，而「閏月」指的就是多出來的月份，由於多出一個月讓總月數變成單數，或說是農曆重複多過了一個月，因此也延伸出「閏月添壽」一說。傳統習俗會以出嫁的女兒作為代表，嫁出去的女兒得在閏月前準備「豬腳麵線」回娘家為父母添福添壽保平安，俗語「呷麵線添福壽，呷豬腳增勇健」，「豬腳麵線」在傳統習俗中有著「祝壽」的涵義，豬腳象徵強壯，而麵線代表長壽，寓涵晚輩對長輩延年益壽的深切祝福。

習俗上會以一整隻豬腳再加上兩包生麵線，一起包著紅紙送給父母祝壽，天成飯店集團體恤現代人工作忙碌，沒有時間親自下廚準備，因應閏年傳統習俗特別推出「孝親添壽豬腳麵線禮盒」，由飯店主廚操刀選用重達1.6公斤肉質彈牙的豬前腳帶蹄花，將川燙後的豬腳以蔥、薑、辣椒、醬油、冰糖與桂皮、草果等多味中藥材香料以文火燉煮三小時，香氣四溢的豬腳表面透露誘人醬色，Q彈的豬皮充滿膠質嘗起來不油不膩，搭配晶瑩剔透的手工麵線很是順口，淋上特製的麵線高湯再以油蔥酥點綴，一碗充滿孝意的豬腳麵線絕對是兒女對長輩最溫暖的祝壽饗宴。

天成飯店集團品牌行銷公關總監趙芝綺表示，庚子年閏月臨，天成飯店集團因應閏年傳統習俗特別推出「孝親添壽豬腳麵線禮盒」，希望在傳統習俗上讓忙碌的現代人有更快速方便的選擇，同時搭上愈來愈夯的「剪刀經濟」，透過覆熱即食的冷凍熟食真空包，搶攻產值超過百億的冷凍商機，讓外食族也有精緻美味的星級佳餚能在餐桌上輕鬆享用，預估此波餐飲活動可帶動業績成長1～2成。

(工商 )