台北市大安警分局為提前因應疫情爆發風險，今(23)日模擬進行警分局勤、業務單位安全防疫作為及轉移辦公場所、駐地防護演練，以減少遭受疫情衝擊，確保機關正常運作，持續服務民眾，維持社會秩序並配合當前防疫工作。

大警分局長周煥興說，這次防疫防護演練係規劃演練於疫情爆發時，模擬進行派出所駐地轉移、分局各行政業務及刑事單位異地辦公部署。今天上午9時起，由和平東路派出所示範演練模擬駐地因應感染事件發生，員警於接獲轉移駐地指示命令後，迅速將事先擬定派出所核心勤務基本需求裝備搬運上車，前往距離僅400公尺2分鐘車程之預定備用辦公駐地「錦安區民活動中心」進駐轉移。

防新冠肺炎疫情爆發台北大安警分局一聲令下，派出所駐地槍械、器材立即整理搬運。（讀者提供/吳家詮傳真）

偵查隊同時動員移轉各項勤務裝備及偵防車至預定「信義、安和辦公大樓」、警備隊駐地進駐並隨即進行收案及偵訊操演，警備隊車輛亦同步移至建國高架橋下停放。

行政各業務單位則移轉至「敦化南路派出所」2F辦公室異地辦公。相關移轉搬遷任務依規劃皆於3小時內完成，在確認各單位移轉設備完成，分局長以視訊與各移轉駐地單位試通，再次確認各項通訊設備暢通，人員及勤業務運作正常，隨後對大家表示「謝謝大家！辛苦了！」宣布本次演練順利完成。

大安分局長周煥興說，這次演練除實地進行搬遷演練，亦模擬演練架設防疫用報案區帳篷，及發生感染疫情後駐地實施消毒工作，演練現場為避免民眾產生誤會及恐慌並設有「異地辦公演練中」標示牌，對於演練當中所遭遇問題亦逐項紀錄以作為業務單位精進參考。另本次動員演練仍以不影響正常勤務運作為原則。大安分局對於防疫工作積極超前部署，降低機關受疫情衝擊影響，以提供不中斷的服務，持續維持社會秩序，守護市民安全為工作目標。

防制新冠肺炎疫情爆發，台北大安警分局超前部署演練，分局長周換興全程視訊緊盯每個動作都要確實。（讀者提供/吳家詮傳真）

(中時電子報)