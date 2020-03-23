花蓮布農族射耳祭取消，海祭將視疫情情況，暫時有望繼續舉辦。（資料照）

全台新冠肺炎確診將突破200例，花蓮縣卓溪、萬榮鄉，每年4月即將登場的布農族射耳祭，因疫情情勢嚴重，各部落經研商決議18場祭儀皆暫緩舉辦，至於豐濱鄉11場阿美族海祭，因會場均在空氣流通的海邊，若疫情無擴散情形，各部落仍將照常舉行。

4月期間的射耳祭是花蓮布農族年度最盛大祭典，鄉內各部落舉行傳統祭典前，獵人必須先上山打獵將獵物的耳朵割下掛在祭場上，讓全村男孩輪流以弓箭練習，由父執輩一旁指點，藉此傳承狩獵技巧，卓溪鄉族人更會對空鳴放獵槍，紀念大分事件抗日殉難族人。

原住民行政處副處長督固．撒耘表示，花蓮縣全年歲時祭儀約290場次，依目前疫情情勢，影響所及4至6月的布農族射耳祭，以及3至5月的豐濱鄉阿美族海祭，射耳祭經各部落決議暫緩，海祭若疫情無擴散，各部落則可望照常舉行，

每年7月至9月間，阿美族、噶瑪蘭族及撒奇萊雅族將舉辦豐年祭，因涉及各部落、族群重要文化傳承，各部落尚在研商與觀察，目前研判最適合評估時間點應在6月中下旬，屆時縣府將依疫情發展與公所、部落會商討論是否舉行。

原民處指出，若無疫情擴散情形，各部落仍將照常舉行，但縣府將依據中央針對新冠肺炎（COVID-19）公眾集會因應指引，及縣內訂定之防疫相關規定，將協助部落進行風險評估、活動前應變機制，及落實活動期間各項防疫必要措施。

縣內原住民族因應新冠肺炎等不明傳染疾病，各部落或族群將可能舉辦或籌備相關除疫、驅疫的文化祈福祭儀，花蓮縣府也將配合原民會進行蒐集，協助建構相關民族知識系統與文化紀錄。

(中時 )