新冠肺炎疫情升溫，近來搭乘大眾運輸工具時，也發現戴口罩的人變多了！然有些人缺乏公德心，將使用後的廢棄口罩隨意丟棄，甚至丟入海洋。海保署呼籲民眾，使用後的廢棄口罩請丟入垃圾桶，如任意棄置垃圾，違者最高可罰鍰6000元。

新冠狀病毒蔓延，大家為了保護自己也為保障他人，我們量體溫、戴口罩、勤洗手、常消毒、多通風、少碰觸、不摸臉、少出國，以防止病毒及飛沫散播，而針對使用後的口罩。

海保署提醒大家，真的千萬勿隨意亂丟。民眾使用的口罩屬於一般廢棄物，依據廢棄物清理法規定，民眾若任意棄置垃圾，違者得處新臺幣1200至6000元罰鍰，損人又不利己。

保護環境，人人有責，因人為缺失、致破壞環境，有損害或危害國民健康之現象，民眾可透過公害污染陳情網路受理系統、或撥打全國公害陳情專線0800-066666、或撥打1999專線、或連繫當地環保單位，協助處理相關環境問題，以妥善獲得解決，共同維護環境清潔。

請記得防疫視同作戰，任何一環節都不可輕忽，一般民眾使用後的口罩不亂丟，務必丟入垃圾桶，從自身做起，防堵疫情擴散。

(中時電子報)