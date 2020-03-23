油電燃汽族群伴隨營運持穩推進，全國（9937）、山隆（2616）、新海（9926）、欣雄（8908）及欣泰（8917）去年EPS均達2元水準；其中，欣泰以EPS2.98元奪冠，配發2元股利（股票、現金各半）。其次為全國EPS2.38元，配發現金2元；對照41元股價，現金殖利率4.88％。

此外，欣雄去年EPS2.22元，配發現金0.9元、股票1.1元。新海去年獲利年增11.28％，EPS 2.03元，配息1.7元，殖利率4.49％。山隆則以EPS2.14元緊追其後，配發現金1.8元，殖利率6.59％。

分析師認為，新冠肺炎疫情持續蔓延，各國政府積極祭出財政刺激政策，公用事業類股因無論景氣好壞，水、電、天然氣等公用事業都是基本民生需求，且獲利及股息配發穩定，較不受市場變數影響，成為推薦防禦追蹤標的。

強化收益結構，全國、山隆加油站近年積極啟動多元收益結構佈局。全國加油站去年獲利7.7.38億元，EPS約2.38元，董事會決議配息2元。

山隆108年獲利2.91億元，年增率23.04％EPS2.14元，董事會決議配息1.8元。北基去年EPS0.27元，配息0.2元。 天然氣業者因需求持穩，加上人口往新北等區域發展，擴大營運規模。欣天然去年EPS1.44元，決議配息1.35元，現金殖利率4.29％。

欣高去年EPS1.87元，董事會通過配息0.5元、配股0.8元。至於大台北去年獲利8.41億元，EPS1.63元，配息1.1元，現金殖利率4.06％。 台汽電（8926）去年因發電成本趨緩，加上推動綠電布局工程，營運動能回復，108年獲利年增63.32％，EPS1.86元；配息1.7元，殖利率6.16％。大汽電（8931）配息1.1元，殖利率4.78％。

(工商 )