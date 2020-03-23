兒童連續假日即將來臨，台北亞都麗緻大飯店推出「買1贈1歡樂延長至9月」的住房專案，住客可選擇連續住2晚或住2間，又或者贈送的第2晚可於9月底前入住，讓民眾依自己更有彈性的安排假期。同時，於兒童連續假日4月2日至5日入住，可享下午茶優惠買1送1，串起兒童假期的歡樂時光。

兒童節期間入住亞都麗緻大飯店，可享下午茶買1送1之優惠。(台北亞都麗緻大飯店提供)

今年亞都麗緻飯店「買1贈1歡樂延長至9月」住房專案，最大亮點為可延長第2晚入住時間至9月底前，且於住宿期間可免費使用休閒設施、三溫暖、健身房、兒童遊憩室與全台唯一的瑜珈冥想室，在陽光灑落的落地大窗伸展筋骨、紓壓放鬆為絕佳享受。

圖為卓越客房。(台北亞都麗緻大飯店提供)

值得一提的是，亞都麗緻飯店於2018年將客房全新裝修，導入領先全亞洲的iPad智能設備，住客可透過新設備操控客房內電燈、空調等系統，亦可查詢即時新聞、周邊環境，與客房餐點服務，相當便利。現住房專案2人成行及乙位6歲以下不佔床兒童，只需4399元，平均每晚不到2200元的優惠價。

巴賽麗廳4月將推出「小紅帽與大野狼」以依故事脈絡發想，研製7款鹹、甜點的下午茶，新品點心以仿樹皮的盤飾盛盤，更凸顯探險森林的原始感，其中甜點士多啤梨「抹茶紅帽」象徵著紅帽女孩意象、「酸甜禮籃」則代表小紅帽手提籃，內含2款酸甜風味棉花糖，酸甜交織具有層次感，故事中暗藏心機的大野狼，以慕斯與香草奶酪呈現，香氣十足綿密口感，象徵沉浸於大野狼巧言令色的謊言之中，每客下午茶優惠550元+10%。

(中時 )