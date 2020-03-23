台北市文化局日前宣布明年起街頭藝人證照審查將改為「登記制」，新北市文化局今（23日）也宣布跟進，明年起也將採取登記制，如今，新冠肺炎疫情已重創街頭藝人生計，政府補助措施尚未明朗，若再無審核機制，街頭藝人將瞬間暴增，表演品質令人堪慮。

藝人潘美辰2017年報考台北市街頭藝人落榜，也讓證照審查問題浮出檯面，其他落榜者質疑北市府違憲，台北高等行政法院判決，對於在人行道、廣場、公園綠地等傳統公共場域的商業性藝術言論進行內容事前審查，又未賦予人民及時司法救濟的機會，應屬違憲。

台北市文化局因此宣布明年起街頭藝人證照審查將改為「登記制」，新北市未遭民眾提起訴訟，今（23日）也宣布跟進，但兩市考照辦法不同，且北市宣布之後，多名街頭藝人反彈，認為取消「登記制」恐劣幣趨逐良幣，「表演水準將大退10年！」

此時，新冠肺炎疫情衝擊全台，民眾都減少外出，重創街頭藝人生技，新北市文化局更不該跟風宣布，新北市府期許推動新北街頭藝術的多元豐富性，採取「登記制」利益良善，但更該了解街頭藝人心聲及考量兩市不同的辦法。

新北市至今共核發1587組證照，全市僅有99個供街頭藝人表演的地點，其中淡水、板橋等熱門展演景點幾乎一位難求，若再無審核機制，人人都是街頭藝人，人人都可以登記，無法評選出好的表演工作者，對於推廣街頭藝術不見得是好事一樁。

(中時 )