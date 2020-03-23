台中市關懷據點23日 起暫停共餐，社會局長彭懷真（左）訪視各據點營運情況，中午協助打菜為長輩準備餐盒。（盧金足攝）

台中市日前緊急通知408個關懷據點，23日起暫時停止健康促進活動、不共餐，全市3萬多名長者受影響，昨天一早還是有老人家跑到關懷據點，難掩失落，社會局長彭懷真表示，不共餐，改提供便當，有的據點安排長輩到戶外公園踏青，服務方式改變，感謝大家共體時艱，但加強電話問安，讓長者不孤單。

台中市各關懷據點周日加班通知長者，因應防疫健康促進活動暫停，中午不共餐，改提供便當，獨居老人或無法出門的長者，由志工送熱騰騰的便當到家。

但很多每天都期待到關懷據點見老朋友的長輩，難掩失落感，家人也傷腦筋如何安置長輩，南屯區春社關懷據點主任郭姿秀說，有些長輩上午還是到據點來，志工在大門口幫忙量測體溫，徹底乾洗手後才進入據點，仔細說明活動暫停，改以電話問安，再運用網路群組請老人家在家也要多做簡易的健身活動。

台中市提升防疫規格，暫停全市老人及身障者社區照顧關懷據點的健康促進活動及共餐服務，持續進行電話問安及關懷訪視，彭懷真昨日前往西屯區台中市婦幼關懷成長協會及東區富仁社區發展協會辦理的老人、身障據點，了解執行狀況、聆聽使用者心聲。

「降低疫情風險，出門領便當，也順便出來散步活動！」張姓阿嬤說，可以體諒市府的措施，因老人扺抗力較弱，暫時不要群聚。

東區富仁社區發展協會接獲社會局通知後，中午餐食改為讓服務對象攜帶便當回家用餐；據點成員認為，調整方式兼顧照護初衷與安全衛生，對身障者也方便。

台中市婦幼關懷成長協會活動改為安排到社區公園踏青，在戶外進行，參與長輩落實量體溫、勤洗手等防疫作為，將這些動作變成日常生活的一部分。

彭懷真強調，關懷據點辦理場地多為室內空間，考量65歲以上長輩及中高齡身障者的健康狀況，全面盤點場地、防疫能量及疫情現況等因素，暫停活動與課程；原先提供共餐服務的據點改為領盒餐、便當回家食用的方式，電話問安及訪視不受影響，關懷市民不中斷。

(中時 )