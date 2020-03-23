入圍多項金馬獎的《誰先愛上他的》導演徐譽庭、許智彥，2人再度攜手執導的新電影《我沒有談的那場戀愛》，23日擇良辰吉時舉行開鏡儀式，公布星光卡司，由吳慷仁、艾怡良、傅孟柏聯手的「M」型身高差的演出陣容。開拍前才到花蓮放鬆度假的吳慷仁，新片造型曝光驚為天人，他花了2個月吃胖20公斤，外表如吹氣球般的增胖成果，讓影迷直呼太敬業。

《我》片3位主要演員吳慷仁、艾怡良、傅孟柏與導演徐譽庭都有著多年積累的緣分，當年吳慷仁因太喜歡徐譽庭的連續劇而主動敲了她的私人臉書，2人在7年後終於如願合作，讓吳慷仁甘願為劇中角色變胖；而傅孟柏則是在剛入行時，就被經紀人下令去徐譽庭的工作室打工，擔任她的助理。

《我沒有談的那場戀愛》吳慷仁、艾怡良、傅孟柏聯手「M」型身高差演出陣容。（南人電影提供）

不過電影女主角竟找來毫無拍戲經驗的金曲歌后艾怡良挑大樑演出，讓眾人好奇背後原因。徐譽庭透露，當年首部製作的電視劇《罪美麗》尋找插曲時，被艾怡良1首〈如果你愛我〉深深打動，看了她親自演出的MV後，內心就暗暗期待「有一天要找她演我的戲」。艾怡良目前已上了1個月表演課，又經歷了半個月逐場排練，即使被導演操到無力，她謙遜認真的精神讓劇組激賞。

《我沒有談的那場戀愛》吳慷仁、艾怡良、傅孟柏聯手「M」型身高差演出陣容。（南人電影提供）

由於新冠病毒造成全球的疫情緊繃，不僅防疫物品難覓之外，《我沒有談的那場戀愛》在租借拍攝場景方面也發生了大難題。之前搶拍吳慷仁因病消瘦的1場重頭戲，由於該醫院被防疫徵調，導致場景不能沿用而恐將作廢。目前劇組將改以搭景方式解決場景問題，也自製了200個布口罩，並逐步蒐集了額溫槍、酒精等等防疫用品，卻也因此導致預算超支。但基於「生活終將回到日常」的前提，仍決定以謹慎的計畫、眾志成城的信念，繼續前進。

《我沒有談的那場戀愛》由徐譽庭親自擔任編劇，再次挑戰拿手的都會愛情故事，該片描述一位被工作淹沒、對未來根本沒時間去想像的女子，她麻痺的人生被一個總是在生活裡找樂子、行事放蕩不羈的直播男子打擾後，產生了一連串的發酵過程。經歷了《誰先愛上他的》的4次大重剪，因此新片目前上映日期未定，監製潘瑋翎表示：「一切等徐譽庭做到自己滿意再說。」

(中時 )