在 Instagram 查看這則貼文 方泂鑌（@fangjiongbin）分享的貼文 於 PDT 2020 年 3月 月 23 日 上午 2:04 張貼

新冠肺炎肆虐全球，馬來西亞日前宣布「封國」，22日更出動軍隊聯合警察執行行動管制令，當地政府表示若14天封國無效，不排除繼續延長封國時間；為了緩和緊張氣氛，許多大馬歌手獻聲公益歌曲為大家打氣，也有藝人在封國期間開直播陪歌迷打發時間，非常貼心；居住在檳城的方泂鑌（阿鑌），今在IG分享自彈自唱順子的經典曲〈回家〉，阿鑌藉由自己改編的歌詞「回家、回家，回你自己的家；回家、回家，馬上回家，不要來我的身邊」，呼籲民眾別出門。

阿鑌自從封國後一直待在家裡防疫，幫家裡的貓狗「理髮」、拍寫真照，偶爾利用空拍機看看街上人潮情形，看到路上還是有民眾趴趴走，阿鑌特別錄製自彈自唱的影片上傳IG，用歌聲陪伴網友之餘，也提醒大家封國期間別到處串門子：「大家別亂跑，希望大家都平安，如果這時候有人硬硬要、硬硬要來探訪你的話，你可以請他聽這首歌。」影片最後，阿鑌彈完琴不忘用酒精消毒雙手和琴鍵，貼近時事的衛生習慣成為影片彩蛋，相當有趣。該影片上傳後吸引不少歌迷瀏覽，直呼是「最動聽的呼籲」。

阿鑌用歌聲呼籲大家待在家中防疫。（翻攝方泂鑌IG）

阿鑌以身作則呼籲大家注重衛生。（翻攝方泂鑌IG）

(中時 )