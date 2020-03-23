臺灣期貨交易所於109年3月23日公告調整樺漢期貨契約（OQF）及同致期貨契約（OUF）的所有月份保證金適用比例，並自109年3月24日（證券市場處置生效日次一營業日）該契約交易時段結束後起實施。

本次調高係樺漢（6414）經證交所於109年3月20日公布為處置有價證券（處置期間為109年3月23日至4月7日），期交所依規定調高樺漢期貨契約（OQF）所有月份保證金為現行所屬級距2適用比例的1.5倍，自109年3月24日（證券市場處置生效日次一營業日）該契約交易時段結束後起實施，並於證券市場處置期間結束後，4月7日該契約交易時段結束後恢復為調整前的保證金。

期交所前於109年3月19日交易時段結束後起調高同致期貨契約（OUF）所有月份保證金為級距2適用比例的1.5倍，該調整係因同致（3552）經櫃買中心於109年3月17日第一次公布為處置有價證券（處置期間為109年3月18日至3月31日）。本次同致期貨契約（OUF）調高係同致經櫃買中心於109年3月20日第二次公布為處置有價證券（處置期間為109年3月23日至4月7日），期交所依規定調高所有月份保證金為級距2適用比例的2倍。自109年3月24日（證券市場處置生效日次一營業日）該股票期貨契約交易時段結束後起實施，並於證券市場處置期間結束後，4月7日該契約交易時段結束後恢復為3月19日調整前的保證金。

參照證券市場處置措施，樺漢期貨契約（OQF）及同致期貨契約（OUF）保證金調整期間如遇休市、有價證券停止買賣、全日暫停交易，則恢復日順延執行。

(工商 )