受到股災衝擊，美利達今（23）日再度爆量跌停85.50元、大跌了9.50元，股價跌至2013年以來新低！由於美利達股價遭到警示，今日公布2019年EPS8.37元、年增率達46.33％，獲利表現亮眼！

美利達23日公布2019年財報，集團合併營收280.24億元、年增逾8％；稅後淨利25.01億元，EPS達8.37元、年增46.33％。美利達同時公布，自結2月淨利0.75億元，單月EPS0.25元。

美利達強調，大陸廠復工率已逾九成，內銷市場逐步回溫；而台灣廠3月依出口訂單排製量產電動自行車與自行車，達成率均逾100％以上；此外，第二季出口新車款訂單並無調整，也將如期投產，營運一切正常。

美利達集團今年前2月合併營收33.60億元，年減10.32％。美利達持續看好電動自行車（E-Bike）的發展趨勢，2月E-Bike銷售量年增率高達74％；今年前2月E-Bike產銷量已超越2019年第一季的表現，對於今年E-Bike的外銷成績依舊樂觀。

法人表示，觀察美利達往年營收走勢，第二、三季營運可望逐季走揚，加上目前國外客戶訂單預測量並未調整，今年仍具營運動能。

(工商 )