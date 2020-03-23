新冠肺炎疫情肆虐，疫情重創兩岸演藝圈，熊仔去年原本敲定的工作、活動、商演紛紛被延期、取消，約3場，粗估損失破百萬。他近來在家閉關忙寫歌、創作新專輯，不過他日前有段時間，鮮少在臉書、IG等社群與粉絲互動，他表示若沒有東西分享，不喜歡刷存在感。

他向粉絲說大家沒看到他消息，不要太擔心，「我就是在過我的生活、寫我的歌、做我喜歡的事情，等我覺得做夠好的時候就會分享給大家聽。」

而近來疫情逐漸升溫，他減少外出機會，有時都會叫外送，加上他自認個性較宅，很享受在家的時光。談到疫情，他認為眾人愈關注，代表好的現象，但也不要過度的恐懼，「大家要多看資料，懂得分辨真、假消息。」他透露日前在長輩的line群組中，看到有關於疫情的假消息，有感而發：「假消息是違法，也會造成不必要的恐慌，大家多了解狀況對彼此都好。」

此外，熊仔去年以虛擬角色「豹子膽」（BOWZ）之名推出新專輯《夢想成真》，獲得好評，被問及是否將再以豹子膽推出新作？他直言以豹子膽為主角的故事已講完，「我有在想同樣世界觀的故事，但下一張先不會做這麼深的概念專輯，太累了，未來有機會再繼續。」

(中時 )