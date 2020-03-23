國民黨主席江啟臣今天晚間與國民黨立委吳怡玎開臉書直播，目的在公開徵求「數位行銷科技長」，江啟臣表示，政黨就提供兩種產品，一個是候選人，一個是政策，但是在網路時代，即便有優秀的候選人，沒有好的行銷跟包裝，一樣可能會被打敗，因此他徵求有自信透過網路行銷改變國民黨的數位高手來擔任「數位行銷科技長」。

直播時，幕僚替江啟臣跟吳怡玎準備了兩塊可口的蛋糕在桌上，由於兩人忙到沒空吃晚餐就直接上直播，一直盯著蛋糕想吃。江啟臣也以這家蛋糕店舉例，這家蛋糕店開在台北的巷子裡，不是在大街上，但是他成功靠著網路行銷及口碑，成功打開通路，國民黨應該效法。

江啟臣說，國民黨跟這家蛋糕店遇到的問題一樣，有好的人才跟論述，問題是在網路時代卻無法穩定住政治市場的選民，然而這間蛋糕店靠著網路行銷解決了地段不好的問題，國民黨同樣也該省思，如何利用網路包裝好的政策跟優秀的候選人。

吳怡玎表示，就算再好的產品，如果沒有宣傳就不會有人知道；行銷就兩件事最重要，要有「內容」，然後要有「通路」，對政黨來說，內容就是政策，但是不同政策有不同族群目標，如果解釋的對象不是針對正確的目標族群，就不是成功的行銷。

江啟臣公開徵求網路專家來擔任國民黨的「數位行銷科技長」，如果是認為有辦法改變國民黨，有辦法在網路時代透過網路行銷，幫助國民黨數位化工程改造，讓國民黨現代化的人，歡迎來報名應徵，讓國民黨百年老店除了有百年經典，在網路時代也能得到支持認同。

(中時 )