發生在民國86年的米高梅紅牌舞女命案，頭顱被砍下扔進垃圾車載走，迄今沒有尋回，偵辦命案大安警分局地下室，無頭女冤魂哭泣訴冤；其餘屍塊被支解成3大袋，分別丟棄在北宜公路沿途，殺人犯楊金和被捕後，警方押著凶手前往棄屍現場，發動員警和葬儀社人員找遍每處竹林、草叢就是仍無結果，直到辦案人員拿出香燭出來祭拜，突然…。

本報《社會10點檔》刊出米高梅紅牌舞女慘遭分屍，無頭女魂徘徊警局訴冤後，勾起許多當時辦案刑警的回憶，透露許多不為人知的靈異、秘辛，也紛紛揭開來！

原來凶手楊金和是名重大窃盜犯，每次作案經常得手一、二百萬元，經常出入風月場所出手闊綽，也因次被警方盯住，出入監獄坐牢已是像在走「噪咖」（廚房）。這起舞女命案就是楊男剛出獄不久無收入，於是找上昔日「老相好」邱姓舞女，勒索以前花在她身上的錢，遭到邱女拒絕，竟然狠下心殺人棄屍。

於是楊男假裝與邱女約見面，去帶到帶到烏來一處民宿小木屋奪取金融卡，逼問密碼，邱女不從慘遭凌虐混身是傷致死後，分屍裝成4袋，由新店往松山方向沿北宜公路丟包。

專案小組從邱女被押赴ATM提領現金的監視錄影帶，發現凶手楊金和涉案，隨即循線逮捕楊到案，楊雖然坦承涉案殺了邱女，但是得找到被害人屍體，全案才能算是「罪證齊全」定裁楊男的刑責。

警方為找到邱女的屍體，借提楊男來到棄屍的北宜公路找尋屍塊，但是，根據楊姓凶手提供的方位，警方發動員警、葬儀社、和死者家屬擴大範圍搜尋，始終找不到邱女的遺體。主辦此案的小隊長李太良覺得這樣找下去，也不是辦法，於是請家屬帶來的香燭、紙錢，在現場就開始焚香膜拜，請死者協助幫忙找尋屍體。

當香火點燃膜拜，說時遲、那時快，一陣冷風吹來，北宜公路鬼哭神豪，讓在場辦案人員打一起哆索，只見小隊長眼神突然睜大，透露一股兇氣盯向楊金和，凶嫌噗通一聲跪在地上，身上顫抖著...。

舞女分屍案北宜公路尋不著屍塊 陰風起土公仔手中鐮刀飛起，循著刀子飛出的方向，果然找到已經腐臭的女屍，殯葬人說，明明剛剛有找過。（本報系資料照）

瞬間時空似被凍結，眾人嘴張得大大，.凶手頭不停在地上猛磕，鮮血不斷噴出，就在這時，在附近協助找尋的一名葬儀社「土公仔」手中正在砍草的鐮刀突然脫手甩了出去，飛了3公尺外，眾人循著鐮刀落地的方向，竟然就找到裝邱女的屍袋，更人納悶的是，「土公仔」說，「這地方我剛才明明找了2、3次，怎麼都沒看到…」！

多年後，辦案的刑警有些人已經退休了，談起這段尋找命案屍體的過程，還是覺得不可思議，奉勸世人「法網恢恢、諸惡莫作」。

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台北市大安警分局偵辦米高梅舞女分屍案，棄屍陰風尋屍塊、警局無頭女魂訴冤，退休刑警言之鑿鑿，勸世人「諸惡莫作」。（本報系資料/取自Google Map )

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