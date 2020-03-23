當地時間20日預印平台SSRN發佈一篇研究論文，探討糖尿病患者合併COVID-19的臨床特徵與結果。研究發現，糖尿病患者感染新冠病毒後，死亡率高於同等條件下的非糖尿病患者，同時也更容易出現多器官障礙、繼發性感染，預後較差。

此篇論文題目為《Diabetic Patients with COVID-19, Characteristics and Outcome： A Two-Centre, Retrospective, Case Control Study》，論文團隊成員來自武漢大學人民醫院、香港大學李嘉誠醫學院等。

這項雙中心病例對照的回顧性研究，在武漢大學人民醫院、武漢大學中南醫院進行。選取1月1日至2月25日的79名糖尿病COVID-19患者。研究者為每位糖尿病患者隨機選擇一名年齡、性別相匹配的無糖尿病新冠病毒感染者。收集的數據包括人口統計學與臨床特徵、實驗室參數、結局、臨床過程及治療等。

(旺報 )