國民黨立委葉毓蘭今日接受訪問表示，法務部的修復式正義，只是不願意判死刑或執行，司法單位的執法不作為與加害人的犯後不懺悔，都得不到被害人家屬認同。若要廢死，前提應是犯罪者真心懺悔，並由被害人家屬同意減免刑期，而不是法官說了算。

法務部長蔡清祥今日赴立法院司法法制委員會備詢並表示，台灣目前朝向「逐步廢除死刑」方向前進，並表示這是國際潮流，歐盟幾乎都廢死。

葉毓蘭說，法務部說歐洲都在廢死，所以那是進步價值，台灣也要跟著廢死，但北歐是有配套措施的，他們有辦法做到將死囚犯終生與社會隔絕，而且是提供一個有尊嚴的環境，台灣有辦法達到這樣的條件，做到終生監禁嗎？

葉毓蘭指出，法務部現在學的就是所謂修復式正義，但與國外比，就是在做半套。現在台灣還有30幾位死囚，又不釋放、也不執法，也沒有歐洲那樣的條件和環境。

葉毓蘭說，台藝大教授吳秀菁多年前曾拍攝紀錄片「回家」，片中的縱火犯湯銘雄被判死刑後，被害人的姊姊杜花明願意原諒湯銘雄，而湯銘雄最後也懺悔，並在受刑前維持健康，於受刑後捐出器官遺愛人間，若能做到這種程度，才較符合人民對於免死的期待，而不是法務部現在的想法：「為廢死而廢死。」

(中時 )