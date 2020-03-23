蘆洲區一名身穿白色針織上衣、上圍豐滿的年輕女子22日晚間6時許，騎乘機車時遭警方攔查，警方意外發現女子剛從柬埔寨返台，居家檢疫第2天就出外買晚餐。警方詢問「怎不叫外送？」，她急道歉「不知道可以叫外送，現在趕快回家可以嗎？」警方緊急依程序通報，警方表示，依法可罰10萬至100萬元，該員警已完整消毒，並丟棄使用過的口罩，杜絕任何感染可能；該地區公所表示，已往上呈報民政局，由衛生局裁罰。

(中時 )