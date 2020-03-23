蘆洲女居家檢疫第2天 竟騎車買晚餐遭警查獲 20:402020/03/23 中時 戴上容 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 蘆洲區一名身穿白色針織上衣、上圍豐滿的年輕女子22日晚間6時許，騎乘機車時遭警方攔查，警方意外發現女子剛從柬埔寨返台，居家檢疫第2天就出外買晚餐。(翻攝照片／戴上容新北傳真) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 蘆洲區一名身穿白色針織上衣、上圍豐滿的年輕女子22日晚間6時許，騎乘機車時遭警方攔查，警方意外發現女子剛從柬埔寨返台，居家檢疫第2天就出外買晚餐。警方詢問「怎不叫外送？」，她急道歉「不知道可以叫外送，現在趕快回家可以嗎？」警方緊急依程序通報，警方表示，依法可罰10萬至100萬元，該員警已完整消毒，並丟棄使用過的口罩，杜絕任何感染可能；該地區公所表示，已往上呈報民政局，由衛生局裁罰。 (中時 ) #新冠肺炎 #COVID-19 #台灣 #居家檢疫 #罰款 #警方 #晚餐 #外送 #女子 #居家 也許您會感興趣 推薦閱讀 ATT攜手Uber Eats／foodpanda美食外送到府 15:292020/03/19 科技 居家檢疫關懷包藏好康 有搶手物資「酒精」 16:392020/03/19 生活 全力防疫 foodpanda推兩大紓困方案並推廣安心配送 17:592020/03/19 科技 金門縣府送「包」 替居家檢疫者補元氣 20:192020/03/19 生活 Global Mall攜Uber Eats 擴大餐飲外送服務 22:422020/03/20 財經 訂飲料外送驚覺已被結帳 她一看app秒崩潰 10:052020/03/22 日常 嚴防居家檢疫者趴趴走 嘉義市警方用「M-POLICE」臨檢KTV 23:272020/03/22 社會 環保署員工確診立院委員會邀CDC說明 10:262020/03/23 政治 中市居家檢疫替代所供應求 23日再釋140房 16:052020/03/23 生活 外送大賣員工樂分紅 金峰魯肉飯冷門時段賺熱錢 19:302020/03/23 財經 生活熱門新聞 搶泡麵衛生紙錯了！WHO：最該準備的東西是… - 生活 一天增18例！網一看143、144例2人足跡氣炸 - 時事 劉真過世 醫還原陷入病危瞬間 - 生活 兒出國父被罵爆 美女醫鄧惠文揭張上淳處境 - 生活 張上淳兒子出國根本沒錯？致命關鍵曝光：一堆人搞錯 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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