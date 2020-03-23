興櫃股票安特羅生技 3月24日起暫停交易 20:032020/03/23 工商 林燦澤 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 櫃買中心今（23）日表示，安特羅生物科技公司（6564）興櫃股票自3月24日起暫停交易。 興櫃公司安特羅生物科技因有重大事項待公布，櫃買中心公告安特羅生技公司普通股股票自3月24日起暫停交易，該公司將於前開重大訊息公布後，再申請恢復交易。 (工商 ) #安特羅 #暫停交易 #興櫃股票 #安特羅生技 #生物科技 也許您會感興趣 推薦閱讀 興櫃市場2新制 3／23上路 04:102020/03/19 證券．權證 《店頭市場》興櫃2新制，3月23日上路 08:022020/03/19 財經 菲律賓股市抗疫關閉 恢復交易首日一度崩跌逾24％ 16:352020/03/19 國際 興采、聚紡兩檔上櫃股票自3月20日起暫停交易 20:012020/03/19 財經 興采、聚紡 今起暫停交易 04:102020/03/20 證券．權證 《韓股》韓股報復性反彈5％，一度熔斷暫停交易 11:422020/03/20 財經 《店頭市場》其祥-KY等多檔股票今起預收券款(2-1) 08:352020/03/23 財經 《店頭市場》其祥-KY等多檔股票今起預收券款(2-2) 08:352020/03/23 財經 興櫃股票股價升降單位新制今日上線實施 09:112020/03/23 財經 興櫃股票訊息面暫停交易機制今日起實施 09:112020/03/23 財經 財經熱門新聞 華爾街追捧卻淪毒藥 金融巨獸綁住散戶一同等死？ - 財經 川普砸2兆、Fed灑幣僅能止痛？ 專家揭美股還得跌15％ - 財經 哪有這麼好康！北市大安區整棟華廈拍出價一坪僅20萬 - 財經 保單零利率時代 即將來臨 - 財經要聞 - 工商時報 狂灑錢沒效！4大產業皆空 爆企業慘況逼近金融危機 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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