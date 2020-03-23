櫃買中心今（23）日表示，安特羅生物科技公司（6564）興櫃股票自3月24日起暫停交易。

興櫃公司安特羅生物科技因有重大事項待公布，櫃買中心公告安特羅生技公司普通股股票自3月24日起暫停交易，該公司將於前開重大訊息公布後，再申請恢復交易。

(工商 )