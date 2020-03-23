「國標女王」劉真22日病逝，享年44歲。對於外界傳出劉真無健保一事，吳宗憲澄清，劉真是中華民國國民，自然就有勞健保，但治療後期有些自費項目，健保無支付。

過去有藝人因意外過世，有無投保勞健保不為外界所知。當時演藝工會、演藝協會均呼籲藝人以及經紀公司加入工會，由工會「靠岸」投保勞健保，可多一層保障。

按健保法將被保險人區分為6類，一般上班族多以「受僱人」身分投保第1類，演藝人員性質特殊，有幾種可能性：

1，若是自己成立工作室，自雇有助理等，可能以「雇主」投保第1類，但健保費也最高，可能每月要繳2萬餘元。

2，藝人可以「專門職業及技術人員自行執業者」投保，但自負額百分之百。

3，若是與經紀公司簽約，因為屬於「經紀約」，非「雇傭契約」，經紀公司的給付可能不屬於「薪資」，而是屬於演出酬勞，此時藝人既非「雇主」，亦非經紀公司「受僱人」，則可能屬於第2類的「無一定雇主或自營作業而參加職業工會者」，但前提是要參加「職業工會」，自負額為60％。工會會員依實際收入，每月須繳納1千餘元至3千餘元不等健保費。

4，若既未成立工作室，亦不參加「職業工會」，則可能以最後1類、也就是第6類「其他」投保健保。例如第一名模林志玲，過去既無固定雇主，亦未參加職業工會，因此以第6類身分投保，據稱在健保費未調整之前，當時每月只須繳604元。

此外，依健保署說明，「凡符合參加全民健康保險資格者，一律都要依規定加保。」亦即，「凡是在臺設有戶籍的民眾，都應該從設籍滿6個月之日起參加全民健保」理論上不會有未參加健保的民眾。但是有一種情況，就是「中斷投保」，健保署稱「加保後，因轉換工作、身分變更、地址遷移……等原因，曾經有一段時日未加入全民健保，也沒有繳納健保費，造成投保紀錄不銜接，即為中斷投保。」

若藝人未中斷投保，應該不會發生沒有健保的情形。

(中時電子報)