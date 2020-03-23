通訊軟體Telegram（TG）因私密性高，加上聊天定時自動銷毀功能，加上群組人數20萬人，吸引不少人轉戰該平台，不少官方帳號與商家都開設啟TG帳號群組，讓粉絲加入使用，就連台灣總統蔡英文也有帳號，粉絲約有4.6萬人。

蔡英文總統也有Telegram官方頻道，目前有4.6萬人追蹤。（圖／翻攝自蔡英文總統Telegram 頻道)

Telegram在韓國爆出N號房事件，引發社會對網路群組的關注，也對這個平台的好奇，由於N號房的會員眾多加上當中又有許多未成年女子的無碼影片，甚至包含性虐、性侵，以及逼迫她們吃屎喝尿等變態行為，會員再用比特幣匯款進入更多聊天室收看，情節讓社會譁然。

隨著較多人使用的LINE3月1日後啟動新版計費機制，迫使不少追蹤者人數高的官方帳號，選擇跳槽到其他社群平台，而Telegram的功能強大，可以跨平台支援與備份、可用為雲端文檔管理工具、群組功能上限高達20萬人、免費。

當中總統蔡英文就是其中之一，蔡英文團隊於2月19日開設官方帳號，當時蔡團隊曾分析蔡英文的粉絲有一成都有TG帳號所以開設，目前有4.6萬人加入追蹤。

(中時電子報)