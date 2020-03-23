台中市安和國中校長許志瑋23日表示，經由手繪世界地圖的疫情，讓小朋友從大黑板了解各城市防疫成效，還可知道各國位置。（盧金足攝）

防疫扎根校園，台中市安和國中這面巨無霸的黑板，為學生上了防疫課。（盧金足攝）

安和國中校長許志瑋推動的教育場域，在校園無所不在。（盧金足攝）

新冠肺炎疫情肆虐全球，台中市西屯區安和國中以疫情結合世界地圖，打造巨無霸的閱讀大黑板，手繪疫情地圖在比一般教室黑板大三倍的黑板，繪製目前台灣與全球各國的確診數，不只提醒學生注意防疫，疫情數據轉換成具象的地圖，讓學生閱「毒」新冠病毒，進而討論、思考，目前最具世界性時事的議題。

安和國中每周的閱讀角時間，利用這面校園內的大黑板，可以隨時更新資訊，此外，大黑板每期還會選出電影劇情中的金句，提供學生打開不同視野，也能進一步反思生命的意義，不只從書籍獲得生活體驗，在電影文學裡面找出鼓勵生命的一句話，這面黑板更是一本動態的教科書。

許志瑋指出，小朋友沒有遭遇過新冠肺炎的疫情，經由黑板的資訊交流，讓學生從中去了解防疫，也能掌握世界各城市防疫的成效，透過世界地圖結合疫情的分布，讓學生可以學地理，還可以知道各國的位置。

安和國中學務處衛生組長謝佳森，負責學生防疫宣導及執行，改圖所呈現的「確診人數」及「死亡人數」，是由他每日更新，連周休假日還到校更新數字。

圖書教師趙雪如表示，一面牆可能只是一面牆，但在安和國中這面牆化身教學黑板，變成戶外教室，目前圖書室一天消毒三次，早上、中午跟下午志工都會消毒，搭配閱讀全球城市，從生活中提升資訊素養，還有退休的地理老師趙麗霞熱心當志工協助，豐富學生的地理資訊與面向。

許志瑋說，黑板中的數顯示，紅色的是確診數字，藍色代表死亡數字，學生從中引發學習興趣，討論為什麼每個區域呈現的比例不一樣，與國家經濟發展、醫療體系的的成熟度有沒有關聯性？提供學生進行探討、研究醫療資源，與各國國民防疫觀念，這次疫情來勢洶洶，為世界各國防疫上了最嚴峻的一課。

(中時 )