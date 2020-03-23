牙齒不只關乎能否好好吃東西，還跟糖尿病有關。一篇刊登在《糖尿病學（Diabetologia）》研究顯示，牙齒不健康會提升罹患糖尿病的機率。

新研究指出，每天規律刷牙2～3次的人，可以降低第2型糖尿病的風險；相對地，如果有掉牙或牙齒疾病，則會增加罹病風險。

「口腔衛生不佳，會導致身體慢性發炎，」研究者、韓國梨花女子大學木洞醫院臨床助理教授張尹慶（Yoonkyung Chang）找來19萬名平均年齡為53歲的南韓人，追蹤觀察他們10年後，有16％的人罹患糖尿病。深入分析發現，有牙齦問題的人罹患糖尿病的機率提升9％，超過15顆掉牙的人則增加21％。而口腔健康良好的人則降低8％的風險，且愈年輕預防效果愈好。

口腔健康跟糖尿病罹患率有關？

糖尿病和口腔健康是「一病相連」。血糖控制不佳會讓免疫力降低、唾液減少，沒有唾液幫助中和口中酸鹼度和幫忙清洗牙齒，容易發生齲齒和牙周病，有統計顯示糖尿病患者的併發口腔問題的機率是一般人的2～3倍。

牙周病菌則會透過牙齦、齒槽骨進入血液散布到身體各個部位，引發炎症反應，增加糖尿病病人對胰島素的抵抗，更加重糖尿病病情。

成年人牙齒問題主要是牙周病，這也是掉牙的主要原因。（圖片來源：pixabay）

「這篇新研究則直接指出牙齒顆數和糖尿病的罹患率有正相關，」雖然研究中並沒有詳述因果關係，但台灣口腔照護協會理事長、芳鄰牙醫診所院長黃耀慧推論，成年人最常見的問題掉牙、缺牙原因是牙周病，而牙周病本來就跟糖尿病有關，「更廣泛地來說，牙齒的顆數跟全身健康有關，例如心血管疾病、失智等等。」

糖友護牙要比一般人更注意「抗菌」

一般人護牙最簡單就是「檢、刷、線、嚼」：

• 定期「檢」查：一般人約3個月至半年檢查一次。

• 用含「氟」牙膏刷牙：每天至少兩次，睡前刷牙最重要。

• 使用牙「線」：牙間刷、牙線、牙線棒等用具，功用都是清潔牙刷清潔不到的牙縫，建議可以餐後使用，如果不方便，則建議最少睡前使用。

• 嚼無糖口香糖：根據英國倫敦國王學王最新的研究顯示，嚼無糖口香糖可以降低28％蛀牙機率。黃耀慧解釋，無糖口香糖不是沒有甜味，而是當中的木糖醇或山梨醇等代糖細菌無法分解，但不會產生酸性物質進而侵蝕牙齒；加上有抗菌功效，咀嚼過程中能刺激唾液分泌、清潔牙齒。建議三餐飯後嚼20分鐘即可。

除了這些基本保健做法，糖友有更多需要注意的地方。「糖尿病和口腔問題的雙向關係，源頭就是細菌，」因此一般人是把牙齒刷乾淨，但糖友更要抗菌，牙膏除了含氟，還要有抗菌的成分，「常使用的抗菌成份三氯沙去年已經停產，現在市面上有新的成分如鋅離子，」另外還要搭配漱口水。

那麼糖友可以吃無糖口香糖嗎？黃耀慧指出木糖醇或山梨醇細胞無法吸收，對血糖的影響不大，但不要過度使用，三餐飯後使用即可。

檢查也不可馬虎。醫師會針對糖友的狀況來定檢查計劃，「例如有些正在做牙周治療的糖友，醫師可能會要求一個月回診檢查。」

糖尿病患者就診時是否要特別跟醫師說本身是糖尿病患？黃耀慧認為，如果是拔牙或其他可能出血的口腔治療，要先跟醫師講目前血糖控制的情形，「一般建議是飯前血糖150以下」。此外，因糖尿病而洗腎的患者，要特別跟醫師說，洗腎過程可能會使用抗凝血劑，治療前應先跟醫師討論。

那麼糖友可以吃無糖口香糖嗎？黃耀慧指出木糖醇或山梨醇細胞無法吸收，對血糖的影響不大，但不要過度使用，三餐飯後使用即可。

(中時電子報)