新冠肺炎病毒蔓延全球，不少民眾避免外出，換個娛樂方式，宅在家追劇。2020上半年Netflix推出強檔韓劇《愛的迫降》、《梨泰院Class》以及《屍戰朝鮮》之後，23日再次釋出南韓最新、最大咖的韓劇韓綜，要讓觀眾走在追劇最前線。

《狩獵的時間》劇照。（Netflix提供）

首部入選柏林影展「特別放映」單元的懸疑片《狩獵的時間》日前也退出南韓院線檔，4月10日直接上架Netflix，該片描述在經濟不景氣的未來，4個為了擁有全新人生的好友，展開危險計畫卻意外遭到不明人士追擊，記錄了令人緊張窒息的狩獵時間。早前在柏林舉辦世界首映時，主要演員群除了《寄生上流》崔宇植因趕戲不克出席之外，實力派演員群李帝勳、朴政珉、安宰弘、朴海秀等人均現身風光步上紅毯。

屢屢創下韓劇高收視高話題的男神崔振赫、李敏鎬、金秀賢即將回歸！崔振赫在最新韓劇《Rugal：無淚交鋒》中，飾演因喪妻而怒化身為型男的人間兵器。李敏鎬退伍後重磅回歸，在《The King：永遠的君主》裡飾演平行世界的大韓帝國皇帝李袞，與大韓民國的霸氣女刑警金高銀來場奇幻的異次元之戀；日前騎著白馬的劇照曝光後，白馬王子的形象讓粉絲們心動不已。

而退伍後曾驚鴻一瞥在《德魯納酒店》、《愛的迫降》中友情客串的金秀賢，於最新主演的回歸作品《Its Okay to Not Be Okay》(暫譯：雖然是精神病但沒關係）中，擔任精神病院男看護過著「下流人生」。3位男神飾演的角色既創新且形象亦和過往大不相同，《Rugal：無淚交鋒》將於3月28日起每週六日與韓國同天更新，《The King：永遠的君主》預計四月上線，《Its Okay to Not Be Okay》則於六月推出，Netflix全都獨家與韓國同日播映。

《The King：永遠的君主》劇照。（Netflix提供）

除了領先業界、與韓國同日更新的最強人氣韓劇之外，Netflix一直以來也致力於製作原創戲劇，繼引領全球喪屍熱潮的《屍戰朝鮮》之後，在《Sky Castle天空之城》、《梨泰院Class》中均有著搶眼表現的金東希，即將與《美妙人生》童星出身的鄭多彬，聯手演出以青少年犯罪為題材的《人性課外課》，透過數名高中生的經歷，探討人類價值觀和道德觀遭受挑戰的議題。

此外，《耀眼》裡的「南朋友」南柱赫也將和《82年生的金智英》鄭有美搭檔演出改編自暢銷小說的《非常校護檔案》，描述一名擁有超自然力量能追緝鬼魂的保健老師，挖掘神祕事件真相的故事。而改編自韓國超人氣驚悚網路漫畫的《Sweet Home》，則是由《德魯納酒店》裡飾演「IU的男人」高清明一角的李到晛，與Netflix原創韓劇《喜歡的話請響鈴》男主角宋江共同主演。另外還有台韓粉絲們超級期待的跨國「豪基情」，由劉以豪與李昇基一起參與的實境綜藝節目《Twogether：男神一起來看你》，將由兩人親自前往世界各國尋找幸運粉絲，擔任鐵粉們獨一無二的「星導遊」。

《It’s Okay to Not Be Okay》劇照。（Netflix提供）

Netflix 韓國內容副總裁金珉暎則表示：「來自韓國的精采故事有著讓人感同身受的魅力，在宣揚同理心的同時，亦鼓勵觀眾建構大同的世界觀。我們觀察到來自世界各地的群眾都因為對韓國音樂、美食、甚至韓式喪屍的熱愛而聯繫在一起。正因如此，我們承諾持續投資韓國人才輩出的創意社群。」

(中時 )