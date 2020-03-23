英國新冠肺炎疫情擴增，截至周日已達281人死亡，共5000多名確診，英國麥當勞也在Twitter上發表聲明，考慮到員工的福祉和安全，及顧客的最佳利益，宣布即起（23日）晚間起關閉位於英國、愛爾蘭境內的餐廳，直至情況安全時才考慮重開。

美國境內麥當勞則已於上周取消內用座位區，只提供外送外帶服務，台灣部分目前營運一切正常。

(中時 )