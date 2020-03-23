疫情增！英國關閉全境麥當勞 21:322020/03/23 中時 吳奕萱 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 英國麥當勞在Twitter上發表關閉境內餐廳，直到疫情趨緩。（翻攝官方推特） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 英國新冠肺炎疫情擴增，截至周日已達281人死亡，共5000多名確診，英國麥當勞也在Twitter上發表聲明，考慮到員工的福祉和安全，及顧客的最佳利益，宣布即起（23日）晚間起關閉位於英國、愛爾蘭境內的餐廳，直至情況安全時才考慮重開。 美國境內麥當勞則已於上周取消內用座位區，只提供外送外帶服務，台灣部分目前營運一切正常。 (中時 ) #英國 #麥當勞 #安全 #疫情 #座位 也許您會感興趣 推薦閱讀 質疑政府隱匿疫情 台北上班族慘了 18:072020/03/19 社會 台企全力以復 美好如期而至 04:092020/03/20 焦點新聞 全台速食連鎖首例 麥當勞LINE Pay上線 04:102020/03/20 產業．科技 新冠疫情升溫 YouTube首頁推出疫情新聞專區 15:452020/03/20 科技 安全衛生 餐飲升級的契機 04:092020/03/21 話題觀察 國旅增加 稍解墾丁燃眉之急 04:102020/03/21 地方新聞 悶太久 陸影院將迎來大爆發 04:092020/03/22 時尚娛樂 台中全力防堵疫情 3／30起3項移工申辦採應變措施 10:162020/03/22 生活 川普找台階 千錯萬錯陸隱匿惹禍 04:102020/03/23 焦點新聞 各國利多盡出 科技股吸睛 04:102020/03/23 投資理財 國際熱門新聞 這個罪犯確診 美國人全都怒了 - 國際 食物全被掃光...駝背奶奶無助「看著空貨架」流眼淚！ 萬人心碎 - 國際 新冠肺炎病患「臨終過程像溺水」！醫曝：清醒感受到將死亡 - 國際 新冠病毒是「人造」嗎？美醫學權威研究 結果驚人！ - 國際 紐時：疫情加劇美中分歧與對抗 - 國際 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。