劉真為中信兄弟開球熱舞。

「國標女王」劉真昨日晚間病逝，享年44歲，2014年她曾獲中信兄弟邀請，在雪豹科技主題日擔任開球嘉賓，當時擔任打者的正式時任雪豹科技總經理、現任味全龍領隊的吳德威，吳德威是劉真學弟，今日透露很遺憾聽到劉真病逝消息，也回憶過去她在校時的風雲事蹟。

劉真以專業的舞技以及亮眼的外型吸粉無數，2014年8月24日曾獲中信兄弟邀請擔任，在天母球場與義大犀牛之戰擔任開球嘉賓，她當時還為了開球特地設計一段舞蹈給球迷，帶來近2分鐘的表演，與舞者在球場內大跳國標舞，劉真表情充滿自信，舞姿也展現出力與美。

當時擔任開球打者的吳德威今日表示，其實他是劉真師大附中的學弟，回憶這位校花學姐，吳德威說她是大家都認識的風雲人物，「學校打掃時間很多男生會故意經過她的班上，有次升旗唱國歌，有人還行軍到她前面去，唱『月亮代表我的心』，是我最印象深刻的，她當時就很出名了。」

之後吳德威擔任總經理，也多次邀請劉真合作活動，尤其前公司與職棒第一次配合的主題日，當時也立刻邀請劉真配合，「發生這件事後，以前同事也會聊起和她合作的片段，真的讓人很難過。」

(中時 )