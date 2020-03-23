美國空軍研究實驗室（AFRL）對TDI-J85「灰狼」渦輪噴射發動機進行了測試，預計使用在其他的低成本巡弋飛彈與無人機之上。AFRL說，TDI-J85，是與諾斯羅普·格魯曼公司(Northrop Grumman)合作設計和製造的。

全球飛行(Flight Global)報導，AFRL 表示，TDI-J85達成了對推力的性能預期，而且燃油效率比原先預期的更好。發動機的測試飛行時數夠長，也改善了設計的耐久性。

TDI-J85就是以通用電器GE-J85小型渦輪噴射發動機為基礎進行改善，J85相當有歷史了，1950年就已經問世，之後應用在諾斯羅普T-38 /F-5A/E等戰機上，是通用電氣公司最成功、使用時間最長的軍用發動機之一。

安裝在F-5E戰機上的J85-GE-21C發動機。(圖/航空教育館)

TDI-J85發動機，因為巡弋飛彈不需要後燃器，體積比戰機的J85更小。(圖/諾斯洛普格魯曼)

正因為J85服役時間長、體積小、性能可靠高效，因此AFRL以它為藍本，創造一種經濟高效、易於製造的噴射發動機。事實上，J85最初的的原先設計，正是為巡弋飛彈所準備的。

美國空軍在2017年提出廉價巡弋飛彈的計畫，希望能得到一種射程超過463公里的巡弋飛彈用於各種任務，該計畫稱為「灰狼」。諾斯洛普格魯曼公司得到灰狼的研發合約，並獲得1.1億美元研究經費。該合約說，巡航飛彈的目標是「擊敗敵人的綜合防空系統。」

目前TDI-J85仍是地面系統測試，下一步將是安裝到試驗機身上，進行實際的飛行測試。

(中時電子報)