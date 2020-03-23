美國佛羅里達州坦帕大學（University of Tampa）傳出集體確診，確診的6名學生不顧新冠疫情，無視保持社交距離的警告，堅持與朋友在8日至15日春假期間出遊，其中1人曾到海外旅遊，結果不幸中鏢。目前都在校外接受隔離，無須住院治療。

坦帕大學未公佈這6名學生的身份，也沒有透露校内與校外有多少學生曾與上述6名學生一同旅行，也未確認上述學生是在佛羅里達州抑或外地旅遊時感染。

坦帕大學所有課程已在17日全部改為線上授課，學生宿舍為無住房選擇的同學開放至5月9日。

(中時 )