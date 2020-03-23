佛州坦帕大學生不聽勸 春假趴趴走中鏢 20:192020/03/23 中時 鍾玉玨 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 邁阿密海灘（路透） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 美國佛羅里達州坦帕大學（University of Tampa）傳出集體確診，確診的6名學生不顧新冠疫情，無視保持社交距離的警告，堅持與朋友在8日至15日春假期間出遊，其中1人曾到海外旅遊，結果不幸中鏢。目前都在校外接受隔離，無須住院治療。 坦帕大學未公佈這6名學生的身份，也沒有透露校内與校外有多少學生曾與上述6名學生一同旅行，也未確認上述學生是在佛羅里達州抑或外地旅遊時感染。 坦帕大學所有課程已在17日全部改為線上授課，學生宿舍為無住房選擇的同學開放至5月9日。 (中時 ) #坦帕 #大學 #名學生 #春假 #中鏢 也許您會感興趣 推薦閱讀 《女鬼橋》票房旺拍續集 上文化大學找鬼 04:102020/03/19 娛樂新聞 從追蹤到治療一條龍！ 陽明大學無償提供防疫智能行動平台 11:472020/03/19 生活 與確診南部國立大學生共餐 2位同學第2採均呈陰性 14:372020/03/19 社會 你的面相拿幾分？AI識相師3秒給答案 18:252020/03/19 科技 網傳東港某海產店中鏢 屏縣府打臉假訊息送辦 23:312020/03/19 社會 維護受教權！ 大學副校長籲讓陸生分流分眾回台 13:052020/03/20 生活 員工1人中鏢 中研院：確診與隔離者皆未參與防疫研究 10:082020/03/21 生活 NBA》緊急取消採訪 丹尼格林疑似中鏢 11:072020/03/21 體育 學校關閉改遠距教學 美國老師、學生、家長一團亂 04:092020/03/22 全球財經 一眉哥秀肌肉 駁確診傳言 04:102020/03/23 運動天地 國際熱門新聞 食物全被掃光...駝背奶奶無助「看著空貨架」流眼淚！ 萬人心碎 - 國際 新冠病毒是「人造」嗎？美醫學權威研究 結果驚人！ - 國際 共同社：日本同意東奧延期 - 國際 新冠肺炎病患「臨終過程像溺水」！醫曝：清醒感受到將死亡 - 國際 新冠醫藥品狂被攔截 這國慘淪歐洲孤島 - 國際 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。