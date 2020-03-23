美海軍第7艦隊23日在臉書發文指出，該艦隊所屬柏克級導彈驅逐艦貝瑞號(USS Barry - DDG 52)在南海進行實彈射擊演習，並執行作戰訊息中心操演。文章說，貝瑞號驅逐艦此次演習是屬於美海軍第15驅逐艦隊與第7艦隊所執行的印太安全任務的一部份。台灣民進黨籍立法委員王定宇認為，中共內部應該發生了什麼重大的事情，台灣應對此事嚴肅面對，密切觀察中國大陸的相關動作。

美國第7艦隊在臉書發文指出，伯克級驅逐艦貝瑞號在實彈射擊演練中發射飛彈，並進行作戰資訊中心的操演，以支援印度太平洋地區的安全與穩定政策，該政策目前由美國海軍最大的驅逐艦中隊第15中隊(駐紮日本橫須賀)與海軍第7艦隊負責。

立委王定宇對此也在臉書上發文分析稱，在他個人印象中，這應該是美軍首次在南海發射飛彈，在中共的大門口進行飛彈實射，是件嚴肅的事件，據此... ...中共的內部應該發生了什麼重大的事情，或是有情資顯示必須升級壓制中共軍隊的動作，10個多小時前，川普才剛剛發佈與習近平通過電話，間隔不到6小時，第7艦隊就釋放這個訊息，台灣應該持續密切觀察、注意！

在美海軍第7艦隊的臉書上，大約在今天清晨時分也發布了美國航空母艦羅斯福號(USS Theodore Roosevelt CVN 71)打擊群在太平洋地區執行印太安全任務的消息，同時發布了多張演練的照片。

美軍太平洋第7艦隊於15日出動航空母艦羅斯福號戰鬥群與兩棲攻擊艦美利堅號遠征打擊群，到南海展開遠征打擊部隊行動演練。這是今年新冠病毒疫情在大陸肆虐並在全球擴散以來，美國第2次在太平洋地區大規模軍事演練行動。上一次的類似行動則是於2月15日進行。

美軍新聞稿指出，15日的羅斯福號與美利堅號遠征打擊群的艦艇及軍機，聯同海軍陸戰隊的軍機實施聯合作戰演習，包括空對空訓練、編隊航行、機動、建立聯合通訊以提高戰備狀態等演練。

(中時電子報)