台郡（6269）23日公告買回庫藏股事宜，第一階段買回目的是轉讓股份予員工，預定3月24日至3月31日，買回5,000,000股，區間價格在70到120元，若公司股價低於區間價格下限，將繼續買回。

第二階段是維護公司信用及股東權益為目的，預計買回日期自4月1日至5月23日，預定買回25,000,000股，同樣區間價格在70到120元，若公司股低於區間價格下限，將繼續買回。

(工商 )