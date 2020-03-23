李千那三兄妹於台中合開的火鍋店「丹閎鍋」，22日她趁著近期工作空檔親自到店，吸引許多粉絲到場朝聖，她23日也在IG發文感謝「謝謝大家昨天把丹閎鍋塞滿滿，連自己肚子超餓都沒位子，趁訂位客人還沒來的10分鐘快速進食」，而近期因新冠肺炎疫情持續延燒，店內不僅針對食材和環境嚴格把關，李千那戴口罩進入餐廳，經過消毒、量體溫程序，親自做出最好防疫示範。

李千那進火鍋店第一件事是用酒精消毒及測量額溫。（翻攝IG）

李千那透過經紀人表示，上週因疫情關係，「丹閎鍋」生意的確受到很大影響，約莫掉了3成左右，她開心地說「許多好友和粉絲聽到我會去店裡，都專程跑來，還有從嘉義高雄趕來的，很感動」，她更回憶有位粉絲「一連跟我巧遇2次，真有緣分」，當天雖大家戴口罩，但也大方和粉絲聊天、合照，近期店內因應疫情推出增強抵抗力鍋物，李千那不忘宣傳「歡迎大家來嚐鮮」。

李千那代言沐浴乳，廣告中露出窈窕好身材。（樂是達娛樂提供）

近期受到疫情影響，李千那透露約莫取消10場春酒活動，戲劇、代言也都延後拍攝，但代言依舊邀約不斷，除了為電玩《古劍奇譚網路版》代言外，近期也為澎澎Soft沐浴乳代言，李千那在廣告中身穿白色小洋裝，露出姚窕纖細好身材，她透露拍攝前每週健身4天，有請教練特訓，就為了讓身體線條更勻稱好看。廣告中她展現甜美可愛一面，私下的她個性中性，笑說當天拍攝「我給足百分百的另外一面」。原訂今年計畫發片和舉辦演唱會，目前也和公司商量延期時間。

(中時 )