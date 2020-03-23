「國標女王」劉真病逝北榮享年44歲 吳宗憲哽咽曝辛龍「撕心裂肺」

劉真住院開刀到病逝共45天，北榮今在家屬同意下，首次發表完整病情聲明，強調劉真因嚴重主動脈瓣狹窄，接受傳統主動脈瓣膜置換手術，心臟功能恢復不良，先後置放葉克膜及右冠狀動脈支架，後因心臟功能遲未恢復，再加裝心室輔助器，最後因腦部栓塞等後遺症辭世。知情醫分析其中右冠狀動脈支架，可看出劉真主動脈過狹窄，更增加了手術風險。

北榮確認劉真在2月7日住院，據了解，經過一星期住院檢測和觀察後，進行傳統主動脈瓣膜置換手術，先後置放葉克膜及右冠狀動脈支架，後因心臟功能遲未恢復，2月13日裝置心室輔助器，醫師分析此時如果沒清醒，輔助器只是延長生命，無法治癒且後遺症多，也因此2月下旬及3月初先後發生腦部栓塞與出血，造成腦壓上升，醫院數次開顱減壓手術，後雖減緩但病情仍無起色。

醫師分析主動脈狹窄手術本來風險就高，只能用瓣膜置換方式，但如果置換完等待復跳不成功，就非常危險，再加上劉真本來心臟主動脈就比一般人更狹窄，才會用支架來支撐，病人一直無法恢復意識，病情就不太可能好轉，對醫師和家屬而言都陷入最後天人交戰期。

原本辛龍有意讓劉真轉院，但因劉真一直未能意識清醒，無法談轉換醫療團隊的問題，再加上北榮也盡全心全力在照顧劉真，所以不斷用各種方式在搶救劉真，延長她的生命，但這樣延命的方式，看在許多人眼中都覺得很痛苦，也有人勸辛龍放手，才在22日22時22分做了最後的決定。

(中時電子報)