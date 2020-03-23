鴻海集團轉投資日商夏普近期槓上特斯拉，夏普在23日發出公告對特斯拉（Tesla）日本公司提出專利侵權訴訟，認為特斯拉電動車通訊設備，侵犯夏普LTE相關專利。

夏普表示，「公司將其知識產權視為重要的管理資源，在全球50多個國家和地區擁有6000多個通訊標準專利。 若相關知識產權確定受到侵犯，將繼續嚴正回應及處理」。

夏普指出，集團40多年來，投入大量資源在研發技術上，更在這些領域中建立了良好的聲譽，在美國、中國、日本和其他國家，集團都超過上萬件的各項技術專利，包括顯示相關專利達1萬多件，無線通訊技術達6000餘件。

專利組合事業務拓展及授權業務的主要資源，為了捍衛夏普的品牌價值以及維護品牌權益，夏普保障智慧財產權免受到他人侵害，故在東京地方法院對日本特斯拉針對3項專利提出禁令救濟訴訟。

夏普近來來頻頻發起專利戰，3月中旬就對台資面板廠冠捷、咸陽彩虹光電和美國電視大廠Vizio等業者，向美國加州中區地方法院，提起專利侵權訴訟。夏普指控3家業者侵犯其液晶顯示相關專利，包含聚合物穩定配向技術（PSA）。

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(中時電子報)