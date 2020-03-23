東京奧運究竟能否如期舉行，最大關鍵點在於新冠肺炎疫情能不能獲得控制，但隨著加拿大、澳洲與英國先後發難，揚言如果不延期的話將拒絕派隊參賽，相較之下，教育部體育署長高俊雄在面對立法委員的質詢時還在強調不會跟進，這種模擬兩可的答覆實在要不得，然而，也不能怪高俊雄，因為體育署在政府部門隸屬三級單位，根本沒有任何權力，所以，行政院必須硬起來，在運動員的健康前提設下幾個「停賽」標準點，否則最終只會全面失守，裡外不是人！

高俊雄今日面對立委的質詢著重於國內防疫，對於東京奧運是否參賽總是閃東閃西，毫無自己的立場。

實際上，體委會在2000年成立的時候是層級在八部二會，屬於部長等級，與教育部平行，2008年不但沒能升格為體育部，反而被降為體育署，成為行政部門的第三等級，處處受到限制，因為署長的頂頭上司是教育部長，說起話來都比別人小聲。

這次新冠肺炎疫情，中央政府政府通過600億元的紓困條款，當中體育界竟然一毛錢都沒有，這情何以堪啊！高俊雄解釋當初編列5億多元的預算，滿臉無奈。即便換了一個方法，200元150萬人次總金額3億元的運動消費方式，可惜又說得不清不楚。

其實行政院應該挺身而出，設下幾道參賽關卡，第一，日本疫情是否退燒；第二，詢問已經拿到奧運門票選手的意願，假如超過半數以上的選手有安全疑慮，就不應該組團參賽；第三，國家理應保護優秀運動員，運動員也必須了解如果沒有健康的身體，就更不可能創造最佳成績。

(中時 )