「國標舞女王」劉真在與病魔纏鬥45天後，22日晚間22時22分病逝台北榮總，享年44歲。除了深愛她的老公辛龍承受「撕心裂肺」的痛，親友也無限哀傷。藝人翁虹與劉真一樣熱愛舞蹈，兩人曾有「舞林之約」，她難過表示，「遺憾我們的舞林之約已經永遠無法實現了！」

翁虹難過表示，「遺憾我們的舞林之約已經永遠無法實現了！」。（翁虹提供）

翁虹表示，她與辛龍曾是同家經紀公司，雖然時間不長，但她是辛龍的師姊，至於劉真，以前知道她但不熟悉，後來在台灣拍電影《Open Open》時，碰巧跟劉真任教的舞蹈教室一起排舞，同是「舞林中人」因此更為熟識。後來劉真生女兒時，也有送禮到她家，兩人都在同一家美甲店做指甲，上次碰面是去年九月，恰巧是翁虹生日那天。

她難過地說，兩人對舞蹈有很多共同語言，原本相約要切磋舞藝，「她教我拉丁國標舞，我教她芭蕾和中國古典及民間舞！遺憾我們的舞林之約已經永遠無法實現了！我還曾經取笑她嫁給辛龍的結合是美女與野獸！這麼年輕，女兒還那麼小，同為人母都十分不捨與心疼！」她這段時間一直為劉真禱告，今天得知不幸消息後，也為她禱告。希望天堂沒有病魔的痛苦，也祈求上帝保守她家人的平安與喜樂。

「國標女王」劉真病逝北榮享年44歲 吳宗憲哽咽曝辛龍「撕心裂肺」

(中時 )